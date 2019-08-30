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Polisten kaçan hırsızlık zanlısı zeytin ağacında yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli, kovalamaca sırasında çıktığı zeytin ağacında, polislerince yakalandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:51
Polisten kaçan hırsızlık zanlısı zeytin ağacında yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Burgaz Mahallesi'ndeki hırsızlık olaylarının aydınlatılması için başlattığı çalışmada, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen şüphelinin 25 ayrı hırsızlık suçundan sabıkası bulunan S.H.T. olduğunu tespit etti.

Hırsızlık olaylarının yoğun yaşandığı bölgede devriye atan polisler, fark ettikleri zanlıya "dur" ihtarında bulundu.

Polisten kaçmaya başlayan şüpheli bir zeytinliğe girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Zanlı, çıktığı ağacı tespit eden polis ekibince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.H.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:51
  1. Muğla'nın Milas ilçesi
  2. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri
  3. Burgaz Mahallesi
  4. adliyeye sevk

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