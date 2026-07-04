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Yerel Polisten anlamlı paylaşım ‘Gökyüzünden bakarken geleceği gördük’
Yerel

Polisten anlamlı paylaşım ‘Gökyüzünden bakarken geleceği gördük’

Yeniakit Publisher
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Şanlıurfa'da düzenlenen "Narkokapan" uyuşturucu operasyonu sırasında görev yapan polis helikopterini evlerinin damından Türk bayrağı sallayarak selamlayan çocuk ilgi odağı oldu.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyon kapsamında görev yapan polis helikopterinin kamerasına yansıyan görüntülere yer verdi.

Paylaşımda, "Gökyüzünden bakarken geleceği gördük" ifadeleri kullanılarak, uyuşturucuyla mücadelenin çocukların güvenli ve huzurlu bir geleceğe sahip olması amacıyla sürdürüldüğü vurgulandı.

Helikopter kamerasınca kaydedilen görüntülerde, evlerinin damına çıkan çocuğun elindeki Türk bayrağını sallayarak polis ekiplerini selamladığı görüldü.

Söz konusu görüntüler, sosyal medyada çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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