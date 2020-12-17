Polisleri tehdit eden kadına CİMER’den cevap: Zahmet etmesin

Gülcan Ç., maske takmamakta ısrar edince polisler kimliğini istedi. Buna sinirlenen Gülcan Ç., "Vermiyorum kardeşim gel de al" dedi. Polisle kadın arasında yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, Gülcan Ç., polislere, "Bana zorluk çıkarmayın. Artistliğiniz kime ya?" diyerek tepki gösterdi.



Hepinizle görüşeceğim



Maske takmayıp polise kimliğini de vermeyen Gülcan Ç. gözaltına alınarak karakola götürüldü ancak tepkisini burada da sürdürdü. Karakolda da tüm uyarılara rağmen maske takmayan Gülcan Ç., "Maske takmayacağım ne yapıyorsanız yapın. Buradan çıkıp savcılığa gideceğim, hepinizle görüşeceğim. Siz neyinize güveniyorsunuz, siz kimsiniz? CİMER'e de yazacağım. Sizin bu artistlikleriniz bir değil, yetti. Yetti artık yetti. Siz neyinize güveniyorsunuz, siz kimsiniz?" diyerek tehditler savurdu.



Hem maske takmamaktan 900 lira idari para cezası yazılan hem de polise mukavemet göstermekten adli işlem yapılan Gülcan Ç.'ye CİMER'den de yanıt geldi. Kadının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Enver Başar, "Toplum sağlığını koruma adına gece gündüz görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olmalı ve maske-mesafe-temizlik kurallarına uymalıyız. Hanımefendi boşuna zahmet edip CİMER’e yazmasın" notunu yazdı.