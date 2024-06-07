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Yerel Polisleri şoke eden manzara! Evde uyuşturucu düzeneği kurmuşlar
Yerel

Polisleri şoke eden manzara! Evde uyuşturucu düzeneği kurmuşlar

Yeniakit Publisher
2024-06-07 20:05:00 - 2024-06-07 20:07:58
Polisleri şoke eden manzara! Evde uyuşturucu düzeneği kurmuşlar

Denizli’de narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, evin içinde uyuşturucu düzeneği kurarak ticaretini yapan 8 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik olarak düzenlenen eş zamanlı operasyonda, suça karıştığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

Narkotik madde arama köpeği İsko ile birlikte şüphelilerin araç ve ikametlerinde yapılan aramada 18 bin 408 kullanımlık kağıda emdirilmiş halde sentetik kannabinoid maddesi (bonzai), 148 gram esrar maddesi, 6 adet sentetik uyuşturucu hap, 40 kök saksı içerisinde dikili kenevir bitkisi, Hint keneviri yetiştirmesinde kullanıldığı değerlendirilen katlanabilir havalandırma borusu ve havalandırma motoru, 3 adet ledli ışık paneli, havalandırma için kullanılan vantilatör, 3 adet çeşitli boyutlarda alüminyum folyo sarılı branda, 56 bin 680 Türk Lirası ve 1 adet makas ele geçirildi.

8 şüpheli cezaevine gönderildi

Emniyetteki sorgularının ardından “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve İzinsiz Kenevir Bitkisi Yetiştirmek” suçlarından adli makamlara sevk edilen 8 şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.


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