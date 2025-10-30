Polisleri dışkıya oturttular!
Gece vardiyasındaki polis memurlarını karakolun önünde dışkıya oturtan 3 kişi Almanya’da manşetlere çıktı. Karakoluna önüne bırakılan aracın kapısın açıp koltuklara dışkılayan 3 kişi devriye için tekrar araca gelen polis memurlarının dışkıların üzerine oturmasına neden oldu. Olay Almanya’da manşetlere çıkarken basın saldırganların tesadüfen yakalanmasına da büyük ilgi gösterdi.
Frankfurt'ta polis karakolunun önündeki dışkı saldırısı Alman basınında büyük ilgi gördü. Şehir merkezindeki Konstablerwache karakoluna ait polis aracı park halindeyken kapısı bütün koltuklara dışkılandı. Polisler devriye için araca dönüp koltuklara oturunca pisliğe bulandı. Olaydan beş saat sonra, Frankfurt -Bockenheim'da bir devriye, bir evin duvarına sprey boyayla resim yapan 19, 20 ve 25 yaşındaki 3 genci tutukladı. Üç gencin üst aranmasında bir polis telsizi bulundu. Cihazın içine dışkılanan devriye aracından çalındığı, 3 gencin de polis arabasına dışkılayan kişiler oldukları ortaya çıktı.