  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Datça açıklarında deprem
Bakan Kasapoğlu’ndan Chelsea ve M. City mesajı
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme
Bozkır'dan Ermenistan'a 'sözde soykırım' cevabı
Dünya Polisleri diri diri yakmak istediler! İç savaşın ayak sesleri
Dünya

Polisleri diri diri yakmak istediler! İç savaşın ayak sesleri

Kolombiya'da hükümetin yeni vergi reformu ve yoksulluk nedeniyle 28 Nisan'dan bu yana gözteriler şiddetlenerek devam ediyor. Yüzlerce ölü ve yaralının olduğu ülkede şiddet giderek tırmanıyor. Bazı sol örgütler karakol basıp polisleri diri diri yakmak istedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 04:04:00 -

Kolombiya'da Devlet Başkanı Ivan Duque'nin açıkladığı vergi reform paketinin ardından halk 28 Nisan'da sokaklara dökülmüş, ulusal grev kararı alınan ülkede birçok kentte polis ve göstericiler arasında çatışma çıktı. Ülkede reform paketi geri çekilmesine rağmen gösteriler devam ederken, polise tepki gösteren sol örgütler karakol basıp polisleri canlı canlı yakmak istedi.

Ölü sayısının 100'ü geçtiği ülkede binlerce kişi yaralınırken zalimlikte sınır tanımayan polise öfke giderek artıyor. Kolombiya'da silah bırakan sol silahlı grup FARC üyelerinin de olaylara müdahil olduğu bildiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Devlet Bahçeli ile akıllarınca alay etmişlerdi: Bülent Aydemir'in ipi çekildi!
Medya

Devlet Bahçeli ile akıllarınca alay etmişlerdi: Bülent Aydemir'in ipi çekildi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa çağrısı ile Habertürk Tv ekranlarında dalga geçen Ebru Baki'nin yayın ortağı Bülent Aydemi..
Kardeş ülke, Yunanistan'daki büyükelçilik binasını kapattı
Dünya

Kardeş ülke, Yunanistan'daki büyükelçilik binasını kapattı

Özbekistan, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki büyükelçiliği kapatarak İsveç'te yeni bir büyükelçilik açma kararı aldı.
Hem dalga geçti hem mağdur edebiyatı yaptı: Bülent Aydemir'e MHP'lilerden tepki yağdı!
Siyaset

Hem dalga geçti hem mağdur edebiyatı yaptı: Bülent Aydemir'e MHP'lilerden tepki yağdı!

Habertürk Tv ekranında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa teklifi ile dalga geçildiği anlara tepki yağdı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay