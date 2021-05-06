Polisleri diri diri yakmak istediler! İç savaşın ayak sesleri
Kolombiya'da hükümetin yeni vergi reformu ve yoksulluk nedeniyle 28 Nisan'dan bu yana gözteriler şiddetlenerek devam ediyor. Yüzlerce ölü ve yaralının olduğu ülkede şiddet giderek tırmanıyor. Bazı sol örgütler karakol basıp polisleri diri diri yakmak istedi.
Kolombiya'da Devlet Başkanı Ivan Duque'nin açıkladığı vergi reform paketinin ardından halk 28 Nisan'da sokaklara dökülmüş, ulusal grev kararı alınan ülkede birçok kentte polis ve göstericiler arasında çatışma çıktı. Ülkede reform paketi geri çekilmesine rağmen gösteriler devam ederken, polise tepki gösteren sol örgütler karakol basıp polisleri canlı canlı yakmak istedi.
Ölü sayısının 100'ü geçtiği ülkede binlerce kişi yaralınırken zalimlikte sınır tanımayan polise öfke giderek artıyor. Kolombiya'da silah bırakan sol silahlı grup FARC üyelerinin de olaylara müdahil olduğu bildiriliyor.