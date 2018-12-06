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Polislere müjde... Emekli ikramiyesi iki katına çıkacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifine göre; polislerin POLSAN'a üye olmaları zorunlu hale gelecek ve emekli ikramiyeleri yaklaşık iki katına çıkacak.

06 Aralık 2018 Perşembe 06:34
Polislere müjde... Emekli ikramiyesi iki katına çıkacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

CHP karşı çıktı

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, teklifin, Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki tüm memurların, Polis Bakım ve Yardım Sandığına (POLSAN) daimi ortak olmaları şartı getiren 2. maddesinin sözleşme özgürlüğüne aykırı olduğunu, polislerin sözleşme yapmama özgürlüğünün ellerinden alındığını savundu.

Ak Partili üye gerekçeleri anlattı

Teklif sahibi AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, sandığın mevcut üyelerine ilişkin bir düzenleme getirmediklerini, eski üyelerin, üye oldukları dönemde sandığın statüsü neyse ona tabi olmaya devam edeceklerini belirtti.

"ANAYASA'YA AYKIRI DEĞİL"
Düzenlemenin yasalaşmasından sonra emniyet mensubu olarak çalışmaya başlayanlara, sandığa üyeliğin zorunlu hale getirileceğini anlatan Altunyaldız, "Bir anlamda bu sandığın sürdürülebilir ve sürekli yapısını oluşturmaya ve emniyet mensupları arasında da muhtemel mali haklarla ilgili doğabilecek farklı algıları yok etmeye çalışıyoruz. Emniyet teşkilatına katılacak üyeler için düzenli, sürdürülebilir bir sandık oluşumunu teşkil etmeye çalışıyoruz. Düzenleme Anayasa'ya aykırı değildir." ifadelerini kullandı.

Düzenlemeyle emekli ikramiyesi 200 bin liraya çıkacak

POLSAN'ın, 288 bin emniyet mensubu arasından 45 bin üyesi bulunduğunu kaydeden Altunyaldız, sandığın, şu anda teşkilattan emekli olanlara 120 bin lira emekli ikramiyesi verdiğini, yapılan düzenlemeyle bu rakamın 200 bin liraya kadar çıkarılacağını vurguladı. Altunyaldız, sandığın, ilerleyen süreçte üyelere evlilik ve eğitim yardımı gibi ilave yardımlar da yapacağını bildirdi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 06:50
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