Polislerden engelli kıza kutlama

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde yaşayan engelli Tansu’ya polis ekipleri babasının işletmesinin bulunduğu iş yerinde sokağa çıktığı için ceza kesileceği bahanesi ile götürüldüğü polis arabasında sürpriz yapılarak pasta kesildi ve engelliler haftası kutlandı.

Kepsut ilçesinde yaşayan Tansu Bilgiç’in Engelliler Haftası polisler tarafından kutlandı. 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı bahane edilerek, babasının sanayi sitesinde bulunan iş yerine gelmesi nedeni ile para cezası kesileceği belirtilerek polis ekip arabasına gelmesi istendi. Tansu polis arabasına gelmek istemeyince babası tarafından engelli aracına bindirildi. Polis aracına gelince araçtan inen polis memurları engelli genç kıza pasta ile sürpriz yaparak, Engelliler haftasını kutladı. Polis memurları Tansu’ya ayrıca Türk bayrağı hediye etti. Engelli Tansu ve polis ekipleri Türk bayrağını açarak günü anlamlandırdı.