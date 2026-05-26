Polisler ve vatandaşlar peşine düştü! Kurbanlık koyun D-400’e kara yolunu karıştırdı

Mersin’in Anamur ilçesinde pazardan alınan kurbanlık koyun, sahiplerinin elinden kaçınca D-400 kara yolunda hareketli anlar yaşandı.

Yaramaz kurbanlık sahibine teslim edildi

Olay, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Anamur ilçesi Ören Mahallesi sınırlarında yer alan Ayyıldızlı kavşak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazardan alınan kurbanlık bir koyun sahiplerinin elinden kaçtı. D-400'ün üzerinde ve refüjde bir süre koşturan koyunu yakalamak için trafikte görevli polisler ile vatandaşlar devreye girdi. Yola inen koyun sıkıştırılarak polisler ve vatandaşlar tarafından yakalanıp sahibine teslim edildi.

O anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.