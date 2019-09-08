0553 313 94 23

Polisler kısa sürede geldi! Taksiye silahlı saldırı düzenlendi

İstanbul Kadıköy'de gece vakti motosikletli bir şahıs tarafından taksiye silahla ateş açıldı.

08 Eylül 2019 Pazar 08:40
Polisler kısa sürede geldi! Taksiye silahlı saldırı düzenlendi

İstanbul’un Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi, Albay Faik Sözdener Caddesi’nde motosikletli bir şahıs bir taksiyi hedef aldı. Silah sesini duyan polisler kısa sürede olay yerine geldi. Seken kurşun parçasıyla yaralanan bir vatandaş olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay yeri güvenlik çemberine alındı

Olay, Kadıköy ilçesi, Caferağa Mahallesi, Albay Faik Sözdener Caddesi’nde meydana geldi. Saat 04.20 sıralarında motosikletli bir kişi yolun sağında müşteri bekleyen Tarık Tekin yönetimindeki 34 THB 99 plakalı taksiyi hedef aldı. İlk belirlemelere göre dört kurşun sıkan silahlı saldırgan olay yerinden hızla ayrıldı. Kurşunlardan birisi aracın sürücü kapısına denk gelirken o sırada yoldan geçen Mehmet Okuyucugil seken kurşun parçasıyla hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulans da ilk müdahalesi yapılan Okuyucugil tedbir amaçlı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri taksiyi ve çevresini inceledi

Olayın meydana geldiği noktaya çağrılan Olay Yeri İnceleme ekipleri silahtan çıkan boş kurşun kovanlarını ve araca isabet eden kurşun deliğini inceledi. Polis, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 08:40
  1. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  2. İstanbul’un Kadıköy ilçesi
  3. Albay Faik Sözdener Caddesi
  4. polis
  5. Mehmet Okuyucugil
  6. Olay Yeri İnceleme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kriz yolda... Ve tespit edildi
    1. Kriz yolda... Ve tespit edildi
    2. Polisler kısa sürede geldi! Taksiye..
    3. Endonezya'da yolcu teknesi battı: 2 ölü
    4. Altıeylül’de çocuklar yarıştı
    5. Telefonunu bulmaya çalışırken kaza yaptı
    6. Sözde sanatçılar Diyarbakır anneleri..
    7. İstanbul'da 'değnekçi' operasyonu..
    8. Hasta getiren ambulansı kaçırdılar!
    9. Endonezya'da yolcu teknesi battı: 2 ölü
    10. YPG'nin eski sözcüsü hain ilişkiyi..
    11. Meteoroloji uyardı! 13 kent için..
    12. 5,3 milyon işlemden 4,5 milyar kasaya..
    13. Gösterilerin sürdüğü ülke depremle..
    14. Trump açıkladı: Barış görüşmelerini..
    15. ABD konvoyu böyle görüntülendi
    16. 08.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    17. Düşürdüğü cep telefonunu ararken kaza..
    18. Taksiye silahlı saldırı: 1 yaralı
    19. Çin'de 5,4 büyüklüğünde deprem
    20. Elektrik akımına kapılan kablo..
    21. Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini..
    22. Başkent’te trafoya giren kablo hırsızı..
    23. Aydın'da baba oğulun kavgası kanlı bitti
    24. Adana'da yaralı yaban keçisi bulundu
    25. Bursa'da "Şimdi 90'lar"konseri
    26. Çorum'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4..
    27. Kuşadası’nda fener alayı coşkusu
    28. Fethiye’de otomobil ile motosiklet..
    29. Trump Taliban'la barış görüşmelerini..
    30. Muğla'da otomobille çarpışan..
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    İnfaz emirlerini veren DEAŞ Emiri yakalandı
    İnfaz emirlerini veren DEAŞ Emiri yakalandı