  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Polisler evde uzaktan eğitimlerine devam eden öğrencilere kitap ve oyuncak dağıttı
Aktüel

Polisler evde uzaktan eğitimlerine devam eden öğrencilere kitap ve oyuncak dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 14:16:59 -
Polisler evde uzaktan eğitimlerine devam eden öğrencilere kitap ve oyuncak dağıttı

VAN (AA) - Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi ve pandemi nedeniyle evden uzaktan eğitimlerine devam eden öğrencileri, kitap ve oyuncak dağıtarak sevindirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitimlerine uzaktan devam eden öğrencilere yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Edremit, Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde belirlenen 51 öğrenciye, Dünya ve Türk klasiklerinden oluşan kitap ve oyuncak hediye etti.

Ayrıca, Cumhuriyet Caddesi'nde pandemi kısıtlamaları nedeniyle 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa velileriyle birlikte çıkan çocuklara, maske ve mesafe kurallarına uydukları için teşvik ve ödüllendirme amacıyla kitap verildi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Samvel Babayan'dan olay itiraf: S-300'leri 15 dakikada imha ettiler
Dünya

Samvel Babayan'dan olay itiraf: S-300'leri 15 dakikada imha ettiler

Sözde Karabağ Güvenlik Konseyi Başkanı Ermeni General Samvel Babayan, bölgede yaşanan çatışmalara ilişkin çok konuşulacak itiraflarda bulund..
2100 yılında dünya nüfusu bakın ne oluyor!
Dünya

2100 yılında dünya nüfusu bakın ne oluyor!

World Index'in The Lancet isimli kuruluşun derlediği verilere göre 2100 yılında dünya nüfusunda yarı yarıya bir düşüş bekleniyor...
Bölgede tansiyon yeniden yükseldi! Rusya’dan ağır saldırı aldılar
Dünya

Bölgede tansiyon yeniden yükseldi! Rusya’dan ağır saldırı aldılar

Rusya, Suriye'nin orta kesimlerinde de faaliyete devam eden DAEŞ gruplarına ağır saldırı düzenledi.
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay