Polisler bile hayrete düştü! Televizyonun içinden...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde televizyonun içinden çıkılar halinde uyuşturucu ve hassas terazi çıktı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı yönünde ihbar bulunan Ramadan M. isimli şahsın evine baskın yaptı. Operasyonda evi didik didik arayan polis ekipleri, Ramadan M'nin evindeki televizyonun birkaç vidasının söküldüğünü fark etti.

Durumdan şüphelenen ekipler, televizyonu indirerek, diğer vidaları da söküp içine bakmak istedi. Televizyonu açan ekipler gördükleri karşısında hayrete düştü. Televizyonun içinden, Ramadan M'nin satmak için hazırladığı 28 çıkı halinde 25 gram metamfetamin, 14 çıkı halinde paketlenmiş 6 gram kokain ve 1 adet hassas terazi çıktı.

Gözaltına alınan Ramadan M'nin sorgusu sürüyor.