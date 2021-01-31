  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Oğuzhan Asiltürk tartışmalara noktayı koydu: Ali Aktaş kim ki!

Erdoğan'dan kritik atamalar! O isim Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu

ABD'de ilginç ölüm! Kongre baskını finansörü 'intihar etti'

CHP'den istifa eden vekiller hakkında Meral Akşener'den ilk yorum

Erken seçim isteyen Meral Akşener'in verdiği tarih "yok artık" dedirtti

ABD'li Senatör'den çağrı: Müslümanların cenazelerini yakmayın

'Gölge kabine' toplandı! Kısa zamanda müthiş rakam: Fatih Erbakan Refah'ın üye sayısını açıkladı!

İYİ Partili Ümit Dikbayır, FETÖ bağlantıları açıklanan Habertürk avukatlığına soyundu

Listedeki 4 bin 500 kişi tehlikede! GKRY'de ortalık fena karıştı

Saadet'te 'Asiltürk' paniği sürüyor: 'Partimiz AKP-MHP sofrasına meze olmaz'
Gündem Polisinten kaçan 3 kişi kovalamacayla yakalandı
Gündem

Polisinten kaçan 3 kişi kovalamacayla yakalandı

Kayseri, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan kamyonetteki 3 kişi polisin takibi sonrası yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 03:46:00 -
Polisinten kaçan 3 kişi kovalamacayla yakalandı

Olay, saat 01.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Aşık Veysel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle görev yapan polis ekipleri, 66 FC 020 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. Ancak ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kamyoneti polisin üzerine sürerek kaçtı. Bunun üzerine polis, aracı yakalamak için çalışma başlattı.

Polisin dur ihtarına 3 kişi kovalamacayla yakalandı

Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonunda kamyonet durduruldu ve içindeki E.D., M.H ve S.G. yakalandı. Melikgazi Suç önleme ekipleri ve Narkotik ekiplerinin kamyonette yaptığı aramada ise 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan üç şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Oğuzhan Asiltürk tartışmalara noktayı koydu: Ali Aktaş kim ki!
Siyaset

Oğuzhan Asiltürk tartışmalara noktayı koydu: Ali Aktaş kim ki!

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, parti içinden kendisini eleştirenlere çok n..
Türk ordusu da orada... Rusya'dan flaş hamle! Asker gönderdiler
Gündem

Türk ordusu da orada... Rusya'dan flaş hamle! Asker gönderdiler

Ermeni işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ’da Türk-Rus Ortak Merkezi’nin bugün faaliyete başlaması beklenirken, Rusya tarafı merkeze subayl..
ABD'li Senatör'den çağrı: Müslümanların cenazelerini yakmayın
Dünya

ABD'li Senatör'den çağrı: Müslümanların cenazelerini yakmayın

ABD'nin Maryland Senatörü Demokrat Chris Van Hollen, Sri Lanka'nın Washington Büyükelçiliğine bir mektup göndererek, "Yeni tip koronavirüs s..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay