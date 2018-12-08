Polisin üstüne yürüyen eylemci, neye uğradığını şaşırdı

Fransa'daki akaryakıt zamını bahane eden Sarı Yelekliler bugün en büyük eylemlerini gerçekleştireceklerini açıklamıştı. Kaostan korkan Fransa hükümeti, 89 bin polisi hazır tutuyor.

Sert müdahale

Paris'te devam eden gösterilerde, polis ile eylemciler birbirine girdi. Bir gösterici, polisin üzerine yürüyünce yaka paça gözaltına alındı.

Paris'te halk sokakta! 89 bin polis teyakkuzda... -CANLI

"En büyük eylem"

Sarı Yelekliler, günler önceden, bugün için çağrı yapmış ve en büyük eylemlerini gerçekleştireceklerini duyurmuştu. Sabah saatlerinde başlayan gösterilere katılmak isteyen eylemcilerin üzerini arayan polis, eylemcilerin caddeye girmesine izin verdi. Sabahtan bu yana, polis ile eylemciler arasında sık sık gergin anlar yaşandı. Polis, sarı yeleklilere biber gazıyla müdahale etmeye başladı.

Fransız yetkililer, geçen hafta düzenlenen protestolarda dükkanların yağmalanması, camların kırılması, araçlar ve bazı binaların ateşe verilmesi gibi şiddet olaylarının tekrarlanmasından endişe duyuyor. Polis bu nedenle Şanzelize Bulvarı'ndaki mağaza ve restoranlara not göndererek gösteriler sırasında olası şiddet olaylarına karşı uyarı yaparak bu iş yerlerinden kapı ve pencerelerini kapalı tutmalarını, dışarıda sandalye ve masa bırakmamalarını, kentteki inşaat şirketlerinden cadde üzerinde inşaat malzemeleri bulundurmamalarını talep etmişti.