Polisin kestiği cezayı akit’te protesto ettiler

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Gazetemiz Akit’in yayınları bu kez de, İstanbul’un başına bela oldukları için polisin ceza kestiği taksicilere işlem yapmayan taksici odasını rahatsız etti.

İstanbul trafiğinde terör estiren, görev başında alkollü ve uyuşturucu madde kullanırken suçüstü yakalanan, müşteriler arasında vatandaş–turist ayırımı yapan, turistlere uyguladıkları oyunlarla Türkiye’yi ziyaret eden herkesin çekindiği, mesafeyi beğenmedikleri için yolcu almayan, araçlarına aldıkları yolculara hakaret yağdırarak şiddet uygulayan taksiciler hakkında disiplin sürecini başlatmayan İstanbul Taksici Odası, yerli ve milli medyanın gür sesi Akit’i hedef seçti.

İstiyorlarki para cezalarını ödeyip, işe devam etsinler

Taksi sorununa dikkat çeken yayınlarımızda somut örneklerini verdiğimiz ceza kesilen şoförler hakkında işlem başlatmayan taksici odalarının yöneticileri, dün saat 11:30 sularında Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki genel merkez binasına gelerek çirkin bir provokasyona imza attı.

Demirören Haber Ajansı’nca iki gün önce servis edilen, Aksaray’da aracına aldığı turistleri taksimetreyi açmadan taşıyıp, fahiş ücret isteyen iki taksi şoförünün aymazlığını deşifre eden haberimizden rahatsız olan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ve beraberindekiler, taksilerde yaşanan sorunları çözmek yerine, personelimize yönelik sözlü-fiziksel saldırıda bulundu.

Bununla yetinmeyip, gazetemize hakarete yeltenen kişiler beraberlerinde getirdikleri siyah çelenkleri genel merkezimizin sınırları içerisine zorla bırakarak iş yeri dokunulmazlığını da ihlal etti. Eylem öncesinde güvenlik önlemi alarak barikat kurdukları halde, karar değiştirerek barikatları kaldıran Emniyet mensuplarının sebep olduğu güvenlik zafiyeti sonrası, göstericilerin bina önüne kadar gelmelerinin sağlanması da soru işaretlerine neden oldu.