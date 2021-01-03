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Gündem Polisin kaçan sürücüyü 6 kilometre sonra yakaladı
Gündem

Polisin kaçan sürücüyü 6 kilometre sonra yakaladı

Kayseri'de, sokağa çıkma kısıtlamasında polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari aracın sürücüsü, 6 kilometre sonra yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 04:49:00 -
Polisin kaçan sürücüyü 6 kilometre sonra yakaladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Eski Sanayi Mahallesi'nde, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan polisin 'dur' ihtarına uymayan 38 ADK 124 plakalı hafif ticari aracı sürücüsü Y.Ş. kaçmaya başladı.

Yaklaşık 6 kilometre kaçabilen Y.Ş., Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi, Uçhisar Sokak'ta yakalandı. Yakalanan sürücüye 4 kırmızı ışık ihlali ve 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle toplam 1570 TL para cezası kesildi. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle de tutanak tutuldu.

Hafif ticari araç, çekiciye yüklenerek otoparka çekildi.

 

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