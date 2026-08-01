Polisin gözü önünde makas attı! Alkollü aday sürücü, müşterinin aracıyla yakalandı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde polis uygulamasının yanı başında trafiği tehlikeye atan sürücü yakayı ele verdi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde trafik ekiplerinin denetim yaptığı sırada meydana geldi. İddiaya göre, uygulama noktasının hemen yanında tehlikeli şerit değiştirerek ilerleyen otomobil sürücüsü, aynı istikamette seyreden başka bir aracında sürücüyle polemiğe girdi. Polisin gözü önünde gerçekleşen tehlikeli manevralar çevredeki motosikletli sürücülerin tepkisine neden oldu.

Şahsın güzergâh boyunca defalarca makas attığını ifade eden motosikletli sürücüler, durumu trafik ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine durdurulan sürücünün alkol kontrolünde 0.24 promil alkollü olduğu belirlendi.

Aday sürücü olduğu tespit edilen şahsın sürücü belgesi iptal edilirken, tehlikeli şerit değiştirmekten de idari para cezası uygulandı. Denetimlerin ardından olayın perde arkası da ortaya çıktı. Sürücünün Küçükbalıklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kaporta tamirhanesinde çalıştığı, kullandığı otomobilin ise kendisine değil, tamir için iş yerine bırakılan bir müşteriye ait olduğu belirlendi.

Polisin gözü önünde hem alkollü şekilde direksiyon başına geçen hem de müşterinin aracıyla trafiği tehlikeye atan sürücü hakkında gerekli idari işlemler uygulanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.