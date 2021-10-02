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Yerel Polisin elinden kaçan hükümlüyü vatandaşlar yakaladı
Yerel

Polisin elinden kaçan hükümlüyü vatandaşlar yakaladı

Şanlıurfa'da sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldüğü sırada güvenlik güçlerinin elinden kaçan hükümlüyü vatandaşlar yakaladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 02:40:00 -
Polisin elinden kaçan hükümlüyü vatandaşlar yakaladı

Şanlıurfa’da sağlık kontrolüne getirilirken güvenlik güçlerinin elinden kaçan hükümlü vatandaşlar tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülen şahıs araçtan indirildiği sırada güvenlik güçlerinin elinden kaçtı.

Kaçan hükümlüyü vatandaşlar yakaladı

Ekiplerin kovaladığı şahıs vatandaşlar tarafından yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs tekrar emniyete götürüldü.

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