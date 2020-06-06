Polisin durdurduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul ilinden temin edilecek olan uyuşturucu maddenin plakası tespit edilen bir araçla Çorlu’ya getirileceği bilgisini alan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (Çorlu NSM) Grup Amirliği ekiplerince ilçe girişinde kontrol noktası oluşturuldu. Belirlenen aracı kontrol noktasında durduran ve alınan arama kararına istinaden içerisinde üç kişinin bulunduğu araçta arama yapan polis ekipleri yaptıkları aramada fişeklenmemiş halde yaklaşık 75 gram esrar maddesi ile bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.