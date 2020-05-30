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Polisin ’Dur’ ihtarına uymayan zanlı kaçarken polislere ateş açtı

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde polisin ’Dur’ ihtarına uymayan zanlı kaçarken ateş açtı, 1 polis yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 16:18:29 -
Polisin ’Dur’ ihtarına uymayan zanlı kaçarken polislere ateş açtı

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde polisin ’Dur’ ihtarına uymayan zanlı kaçarken ateş açtı, 1 polis yaralandı. Helikopter destekli özel hareket polisleri tarafından operasyon başlatıldı.


Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 718. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. isimli bir polis şüpheli şahısa dur ihtarı yaptı. A.P isimli şahıs sokaklardan kaçmaya çalıştı. Şahıs kaçarken polislere ateş etti, A.A. isimli polis açılan ateşle yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri yaralı polise ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Güvenlik güçleri geniş çapta inceleme başlatırken, kaçan A.P. isimli şahsın yakalanması için hava destekli özel harekat polisleri ile operasyon başlatıldı.

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