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Aktüel

Polisin "Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ve hırsızlık şüphelileri yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-26 14:00:44 -
Polisin "Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ve hırsızlık şüphelileri yakalandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da polisin "Dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü ile aynı araçtaki hırsızlık zanlıları yakalandı.

Büyük Bölcek Caddesi'nde arka plakası bulunmayan 34 ADC 143 plakalı otomobiliyle ilerleyen Abit K. (18), devriye gezen polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymadı.

Polis ekiplerinin bir süre kovaladığı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde durduruldu.

Sürücü ile otomobildeki Metin B. (18), Dildar Ç. (17) ve İsmail G. (19) gözaltına alındı.

Ekipler, sürücüye çeşitli suçlardan 5 bin 700 lira para cezası kesti, kovalamaca sırasında otomobilden atılan maddeyi bulabilmek için geniş çaplı araştırma başlattı.

Zanlıların Hatay'da bir iş yerinden hırsızlık olayına karıştıkları ve İstanbul'a kaçmaya çalıştıkları öğrenildi.

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