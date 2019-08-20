Polisin drone ile yaptığı kontrolde meyve bahçesine Hint keneviri ektikleri ortaya çıktı Adana polisi drone ile yaptığı kontrolde narenciye bahçesine ekilmiş 31 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narenciye bahçelerine Hint keneviri ekildiği ihbarını aldı. Bunun üzerine, merkez Seyhan ilçesi, Hadırlı Mahallesi'ne giden polis,drone kaldırarak bahçeleri tek tek kontrol etmeye başladı. Yapılan kontrollerde İbrahim K.'nin kiraladığı bahçede narenciye ağaçları arasında Hint keneviri ekili olduğu tespit edildi. İbrahim K. ile oğlu Ercan K. gözaltına alındı. Polis bahçeye girerek 31 kök Hint keneviri bitkisini söküp imha etti. Ayrıca evde yapılan aramada da 16 gram esrar ele geçirildi. İbrahim K.'nin ifadesinde kenevirleri evden kaçan oğlu Erkan K.'nin ektiğini söylediği öğrenildi. Zanlı Ercan K.'nin de aynı ifadeyi verdiği belirlendi.

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