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Gündem Polisin dikkati faciayı önledi
Gündem

Polisin dikkati faciayı önledi

İçişleri Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Gaziantep'te polisin dikkati sayesinde facianın önüne geçildi

Yeniakit Publisher
2020-10-17 23:24:00 - 2020-10-17 23:25:44
Polisin dikkati faciayı önledi

Gaziantep'te park halindeki aracın altına bırakılan çanta vatandaşların dikkattini çekince polisi aradılar. Şüpheli paketin içinden 1200gr patlayıcı madde çıktı.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

Gaziantep/Şehit Kamil ilçesi Karşıyaka Polis Merkez Amirliği karşısında park halinde bulunan bir aracın altına bugün akşam saatlerinde bırakılan çanta, sokakta oturan vatandaşların dikkatini çekti. Olay yerinden hızla uzaklaşan şahsı gören vatandaşlar hemen 155 Polis İmdat hattını arayarak şüpheli şahsın eşgal bilgisi ve bindiği aracın plakasını bildirdi.

Bunun üzerine olay yerinde güvenlik tedbiri alan Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada, çanta içerisinde 3 parça halinde (yaklaşık 1200 gr ve her parçası zaman ayarlı düzeneğe sahip) patlayıcı madde olduğunu tespit etti. Bomba imha ekiplerince patlayıcı madde kontrollü olarak imha edildi.

Yapılan ihbar ve analiz çalışmaları üzerine alarma geçen Gaziantep polisi uygulama noktasında durdurduğu araç icerisinde eşgale uyan bir şahısla birlikte bir kişiyi de gözaltına aldı.

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