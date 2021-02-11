Polisin 'dağılın' uyarılarına aldırış etmediler: Taşkınlık çıkartıp emniyet güçlerimize iftira attılar!
Kocaeli'de emniyet güçlerinin 'dağılın' uyarılarına aldırış etmeyen bir grup öğrenci görünümlü provokatör taşkınlık çıkarttı.
Yeniakit.com.tr
Kocaeli Üniversitesi'nin öğrenci görünümlü provokatörleri üniversite sınırları dışına çıkarak sözde 'Boğaziçi'ne destek eylemi düzenledi. Polisin 'dağılın' uyarılarına aldırış etmeyen grup, taşkınlık çıkarttı.
Emniyet güçleri müdahale etti
Dağılmamakta ısrar eden gruba polis müdahalesi geldi. Düzenledikleri eylemle taşkınlık çıkartan gruptan bazıları gözaltına alındı.
Polisimize iftia attılar!
Boğaziçi Dayanışması adlı twitter hesabı yaşananları provokokatif bir dille paylaşırken emniyet güçlerini öğrencilere saldırmakla suçladı.