Polisi görünce kaçarken ayağını kıran çocuğa polislerden ziyaret

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kısıtlamaya rağmen sokakta oynayan 11 yaşındaki çocuk, polisi görüp kaçmaya çalıştığı sırada düşerek ayağını kırdı. Polis ekipleri ise olayın ardından çocuğun evine tatlı götürerek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkarak oyun oynayan 11 yaşındaki Ö.A.K. adlı çocuk, devriye atan polis ekiplerine görünce hızla evine kaçmaya çalıştı. Bu sırada dengesini kaybeden 11 yaşındaki çocuk, merdivene takılıp düşerek ayağını kırdı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen Ö.A.K., ayağının alçıya alınması sonrası evine döndü.

Olayı öğrenen polis ekipleri de Ö.A.K.’nin evine geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi. 11 yaşındaki çocuğa tatlı götüren ekipler, aile ile bir süre sohbet ettikten sonra geçmiş olsun dileklerini ileterek evden ayrıldı.