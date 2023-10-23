  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TB2 SİHA'ya eklenen özellik sonrası İran hemen yeni silahını dünyaya duyurdu! Türkiye'ye karşı ilginç hamle

Kadim Aşiretler Federasyonu Şırnak'ta toplandı: Siyonist İsrail’e lanet yağdırdılar

Tarihi 12 bin yıllık keşif: Mezar bulundu! Türkiye'den çok ama çok büyük beklenmedik gelişme! İşte bulunan...

CHP'den 100'üncü yıla özel karar! İhraç edilen Yaşar Okuyan bombayı patlattı

Neden yıkım kararı alındığı ortaya çıktı: Mardin’de betonarme binalara yıkım kararı

Alt sınır 200 bin dolara yükseltilmişti! Yabancılar konut almaya devam ediyor mu?

ATAK helikopteri ve Kızılelma'yı gözlerine kestirdiler: ABD ve Rusya pahalı, daha ucuza Türkiye'den alalım

Damada tam 10 milyon TL, geline ise kilolarca altın takıldı: Fransa'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan, İran'dan, Irak'tan, Suriye'den ve Yunanistan'dan akın ettiler

İşte katılacak sürpriz isimler! AK Parti’den ‘Büyük Filistin Mitingi’

Almanya'dan dünyayı ayağa kaldıracak Türkiye iddiası: ABD buna izin vermedi
Yerel Polisi gören 2 yaşındaki ikiz kardeşler el kaldırdı! O anlar gülümsetti
Yerel

Polisi gören 2 yaşındaki ikiz kardeşler el kaldırdı! O anlar gülümsetti

Yeniakit Publisher
2023-10-23 16:30:00 - 2023-10-23 17:51:14

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yürüyüş yapan Yasin ve Merve Külcü'nün 2 yaşlarındaki ikiz kızları Leyla ve Bade, polis aracının önünden geçmesi üzerine ellerini kaldırması izleyenleri gülümsetti.

İlçede esnaflık yapan Yasin Külcü ve eşi Merve Külcü'nün oyun meraklısı ikiz kızları Leyla ve Bade'nin davranışları büyük ilgi gördü. Ailesiyle eğitici oyunlar oynayan küçük kızlar, polis uyarısı aldıklarında ellerini yukarıya kaldırarak poz verdi.

Bir süre sonra akülü araçlarıyla sokağa çıkan ikizler, gerçek polisi karşılarında gördü. Hemen ellerini yukarıya kaldıran ikizler, dakikalarca öylece bekledi. O anlar ise ailesi tarafından görüntülendi.

"Polisi görünce ellerini kaldırıp beklediler"

Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede ilgi odağı oldu. Yaşananları İHA'ya anlatan baba Yasin Külcü, "Evde sürekli eğitici oyunlar oynamaya çalışıyoruz, onları iyi bir şekilde yetiştirmek için meslek öğretiyoruz. Mesela polis geliyor, eller yukarı kaldır, ambulans geliyor yere yat gibi. O akşam da yürüyüşe çıktık, önde polis arabası vardı. Leyla ile Bade'ye baktığımda ellerini kaldırıp bekliyorlar, görenler ilgi gösteriyor. Görevli memur, arabadan inip, dikkatini çekti ve Emniyet Genel Müdürlüğüne kısa bir video gönderdi. Videoyu Muhammet Bayram kardeşim de sosyal medya hesabında paylaştı. Video çok fazla etkileşim aldı" diye konuştu.

İsrail Başkonsolosluğu önüne çocuk ayakkabısı bıraktılar
İsrail Başkonsolosluğu önüne çocuk ayakkabısı bıraktılar

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail Başkonsolosluğu önüne çocuk ayakkabısı bıraktılar

Bu bakkalda her şey şehit çocuklarına bedava
Bu bakkalda her şey şehit çocuklarına bedava

Yaşam

Bu bakkalda her şey şehit çocuklarına bedava

Emine Erdoğan'dan Filistinli çocuklara yardım eli
Emine Erdoğan'dan Filistinli çocuklara yardım eli

Gündem

Emine Erdoğan'dan Filistinli çocuklara yardım eli

Arkadaşlarıyla otururken tabancayla vurulan çocuk hayatını kaybetti
Arkadaşlarıyla otururken tabancayla vurulan çocuk hayatını kaybetti

Aktüel

Arkadaşlarıyla otururken tabancayla vurulan çocuk hayatını kaybetti

Erbaş: Çocukları ve gençleri Kur'an-ı Kerim'e göre yetiştirmeliyiz!
Erbaş: Çocukları ve gençleri Kur'an-ı Kerim'e göre yetiştirmeliyiz!

İSLAM

Erbaş: Çocukları ve gençleri Kur'an-ı Kerim'e göre yetiştirmeliyiz!

Yürekleri sızlatan anlar! Filistinli çocuk cenazeler arasında ağlayarak ailesinin cansız bedenini aradı
Yürekleri sızlatan anlar! Filistinli çocuk cenazeler arasında ağlayarak ailesinin cansız bedenini aradı

Gündem

Yürekleri sızlatan anlar! Filistinli çocuk cenazeler arasında ağlayarak ailesinin cansız bedenini aradı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23