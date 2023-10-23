Polisi gören 2 yaşındaki ikiz kardeşler el kaldırdı! O anlar gülümsetti

İlçede esnaflık yapan Yasin Külcü ve eşi Merve Külcü'nün oyun meraklısı ikiz kızları Leyla ve Bade'nin davranışları büyük ilgi gördü. Ailesiyle eğitici oyunlar oynayan küçük kızlar, polis uyarısı aldıklarında ellerini yukarıya kaldırarak poz verdi.

Bir süre sonra akülü araçlarıyla sokağa çıkan ikizler, gerçek polisi karşılarında gördü. Hemen ellerini yukarıya kaldıran ikizler, dakikalarca öylece bekledi. O anlar ise ailesi tarafından görüntülendi.

"Polisi görünce ellerini kaldırıp beklediler"

Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede ilgi odağı oldu. Yaşananları İHA'ya anlatan baba Yasin Külcü, "Evde sürekli eğitici oyunlar oynamaya çalışıyoruz, onları iyi bir şekilde yetiştirmek için meslek öğretiyoruz. Mesela polis geliyor, eller yukarı kaldır, ambulans geliyor yere yat gibi. O akşam da yürüyüşe çıktık, önde polis arabası vardı. Leyla ile Bade'ye baktığımda ellerini kaldırıp bekliyorlar, görenler ilgi gösteriyor. Görevli memur, arabadan inip, dikkatini çekti ve Emniyet Genel Müdürlüğüne kısa bir video gönderdi. Videoyu Muhammet Bayram kardeşim de sosyal medya hesabında paylaştı. Video çok fazla etkileşim aldı" diye konuştu.