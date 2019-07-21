Polisi arayıp babasını öldürdüğünü söyledi! 32 yaşındaki kadın, polisi arayarak 66 yaşındaki babasını öldürdüğünü itiraf etti. Teslim olmak istediğini söyleyen kadın gözaltında alındı.

Erzincan'ın Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden 32 yaşındaki S.A, 66 yaşındaki babası M.A'yı boğazından bıçaklayarak öldürdü. Polisi arayarak itiraf etti Şüpheli S.A, cinayetin ardından 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak babasını bıçakla öldürdüğünü itiraf ederek teslim olmak istediğini belirtti. Gözaltına alındı Olay yerine gelen Erzincan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı cinayet bürosu ekipleri, şüpheli S.A'yı gözaltına aldı. Ruh hastalıklarından dolayı tedavi gördüğü öğrenilen S.A, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Cumhuriyet savcısının ve olay inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışma sonrası M.A'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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