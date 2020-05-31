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Yerel

Polise yakalanan zıpkınlı avcı denize dalarak gözden kayboldu

Antalya’da zıpkınıyla balık avına çıkan dalgıç kıyafetli bir kişi, yanına gelen polislerin uyarısına karşı çıkıp denize dalarak gözden kayboldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 15:10:00 -

Antalya'da, falezlerin altındaki denizde zıpkınla balık avlayan kişi, polisi görünce denize dalarak gözden kayboldu. Olay yerine çağrılan deniz polisinin yaptığı aramada, dalgıç kıyafeti giyen kişi bulunamadı.

Suya dalıp gözden kayboldu

Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında falezlerin denizle birleştiği noktada bir kişinin dalgıç kıyafeti giyerek balık avladığı ihbarını alan polis ekipleri, harekete geçti. Belirtilen adrese giden polisler, falezlerin altında vücudunun yarısı denizde olan bir kişiyi gördü. Polis, üzerinde balık adam kıyafeti giyen ve elinde zıpkın olan kişiye, denizden çıkması için uyarıda bulundu. Ancak dalgıç kıyafetli kişi denizden çıkmak yerine suya dalarak gözden kayboldu.

Sonuç alamayan polis olay yerinden ayrıldı

Telsizle haber verilmesi üzerine olay yerine deniz polisi geldi. Botla falezlerin altını kontrol eden polis, yaklaşık yarım saatlik çalışmadan sonuç alamayınca, adresten ayrıldı. Polisin çevrede yaptığı araştırmada balık avlamak için gelen kişinin elektrikli bisikletine rastlandı.

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