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Polise söven Fatih Altaylı'ya para cezası!

Fatih Altaylı, Nişantaşı'nda aracının park edilmesiyle ilgili tartıştığı polis memuruna hakaret ettiği gerekçesiyle 16 bin 620 TL adli para cezasına çarptırıldı.

22 Mart 2019 Cuma 12:56

Nişantaşı'nda aracının park edilmesiyle ilgili tartıştığı polis memuruna küfür ederek tehditte bulunduğu iddiasıyla yargılanan gazeteci Fatih Altaylı, "Kamu görevlisine karşı alenen hakaret" suçundan 16 bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, polis memurunun şikayetinden vazgeçmiş olması nedeniyle Altaylı hakkında "Tehdit" suçu yönünden ise davanın düşürülmesine karar verdi.

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fatih Altaylı ile müşteki polis memuru A.K. katılmadı. Duruşmada olayı görerek cep telefonuyla kayda alan tanık dinlendi. Tanık, Fatih Altaylı'nın bir polis memuruyla tartışırken gördüğünü, polis memurunun "Bu aracı buraya park edemezsiniz bir tur atıp gelin" demesi üzerine aralarında sözlü tartışma yaşandığını ve Altaylı'nın polis memuruna küfür ettiğini söyledi.

Beraatını istedi

Fatih Altaylı'nın avukatı, müvekkilinin olay tarihinde eşinin rahatsızlığı nedeniyle gergin olduğunu, aracı park etme meselesi yüzünden polisin kendisine yaklaşımından dolayı bir takım serzenişlerde bulunduğunu, ancak kesinlikle polis memurunun yüzüne karşı bir hakareti olmadığını belirtti. Altaylı'nın avukatı, müvekkilinin mağdur polisle görüştüğünü ve kamuoyuna yansıyacak şekilde özür dilediğini, polis memurunun da şikayetçi olmadığını belirterek müvekkilinin beraatini talep etti.

Para cezası verildi

Mahkeme, sanık Fatih Altaylı'yı "Polis memuruna karşı alenen hakaret" suçundan 16 bin 620 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, Altaylı hakkında mağdurun şikayetinden vazgeçmiş olması nedeniyle "Tehdit" suçu yönünden davanın düşürülmesine karar verdi.

Olay

İddianamede, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan müşteki A.K.'nin, "Harbiye Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde çok sayıda yasak park" anonsu gelmesi üzerine, ekiplerle birlikte bu bölgeye gittiği ve burada park etmiş araçlardan içinde sürücüsü bulunanlara uyarı yaptığı, içinde sürücüsü bulunmayanlara ise cezai işlem uyguladığı belirtiliyordu. Müşteki polis memuru A.K'nin, Fatih Altaylı'nın aracına da cezai işlem uyguladığı, bunun üzerine Altaylı'nın polis memuru ile tartışmaya başladığı, tehdit ettiği ve çeşitli hakaretlerde bulunduğu ileri sürülüyordu. Sanık Fatih Altaylı mahkemede verdiği ifadesinde, olay günü eşinin rahatsızlığından dolayı hastaneye gitmek için yola çıkacaklarını, bu esnada araçta şoförünün bulunduğunu ve kendisi olay yerinde yokken araçla ilgili cezai işlem yapıldığını, eşinin hastalık durumundan dolayı buna sinirlendiğini ve polis memurları ile yaşadığı tartışmada şikayette bulunacağını söylediğini ifade etmişti. Altaylı'nın müştekinin yüzüne karşı da herhangi bir küfür etmediğini, kendi kendine söylenmek için küfür ettiğini de belirtmişti.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:56
  1. İstanbul
  2. Fatih Altaylı
  3. polis
  4. küfür

YORUM YAZ

  • osman c.osman c.31 dk önce
    bu adam ayda yarim milyon kazaniyor, 16 bin tl ceza veriyorsun. parasi olan polisime bol bol sövsün diyor devlet.
  • mutmainemutmaine33 dk önce
    Cübbeli okusun,
  • SıradanSıradan1 sa önce
    Sıradan vatandaş yapsa tazyik yandı acaba?

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