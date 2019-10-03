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Polise saldıran teröriste cenaze töreni!

Adana'da polis servisine bombalı saldırı düzenleyen teröristlerden Ozan Sökmez'e Maltepe'de cem evinde cenaze töreni düzenlendi.

03 Ekim 2019 Perşembe 16:34
Polise saldıran teröriste cenaze töreni!

Adana’da 25 Eylül’de polislerin taşındığı servis aracına bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü MLKP üyesi Fırat Şeran ve Ozan Sökmen, kaldıkları hücre evine düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirilmişti.

Teröristlerden Ozan Sökmen için Maltepe Gülsuyu Cemevi'nde cenaze namazı kılındı.

HDP Ve DİSK cenazede

ESP Eş Genel Başkanları Özlem Gümüştaş ve Şahin Tümüklü, SKM Genel Sözcüsü Deniz Aktaş, SGDF Eşbaşkanı Alev Özkiraz, Limter-İş Sendikası Genel Başkanı Kanber Saygılı, Devrimci Parti Genel Başkan Yardımcısı Murat Pircan Yaratan, Gülsüyu-Gülensu Güzelleştirme Derneği Ali Şengül, HDP, SMF, Partizan yönetici ve üyeleri temsilcileri yan yana saf tuttu.

Yoğun güvenlik önlemi alındı

Namazın ardından cenaze, Maltepe’deki Gülsuyu Mezarlığına defnedildi. Polis, cenazenin olduğu bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 16:34
  1. Adana
  2. Maltepe Gülsuyu Cemevi
  3. Fırat Şeran
  4. Ozan Sökmen

YORUM YAZ

  • çok dindarlarçok dindarlar50 dk önce
    Müslüman mıymış?
  • mahoagamahoaga57 dk önce
    Cemevi ve MLKP.... Marksist, Leninist, Komünist, CHP ve de Alevi.

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