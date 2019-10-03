Polise saldıran teröriste cenaze töreni! Adana'da polis servisine bombalı saldırı düzenleyen teröristlerden Ozan Sökmez'e Maltepe'de cem evinde cenaze töreni düzenlendi.

Adana’da 25 Eylül’de polislerin taşındığı servis aracına bombalı saldırı düzenleyen terör örgütü MLKP üyesi Fırat Şeran ve Ozan Sökmen, kaldıkları hücre evine düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirilmişti. Teröristlerden Ozan Sökmen için Maltepe Gülsuyu Cemevi'nde cenaze namazı kılındı. HDP Ve DİSK cenazede ESP Eş Genel Başkanları Özlem Gümüştaş ve Şahin Tümüklü, SKM Genel Sözcüsü Deniz Aktaş, SGDF Eşbaşkanı Alev Özkiraz, Limter-İş Sendikası Genel Başkanı Kanber Saygılı, Devrimci Parti Genel Başkan Yardımcısı Murat Pircan Yaratan, Gülsüyu-Gülensu Güzelleştirme Derneği Ali Şengül, HDP, SMF, Partizan yönetici ve üyeleri temsilcileri yan yana saf tuttu. Yoğun güvenlik önlemi alındı Namazın ardından cenaze, Maltepe’deki Gülsuyu Mezarlığına defnedildi. Polis, cenazenin olduğu bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

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