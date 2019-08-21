Polise sahte kimlik gösteren cinayet zanlısı, parmak izi sayesinde yakalandı Balıkesir’in Edremit ilçesinde cinayet suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde cinayet suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K, polise sahte kimlik verdi. Ancak parmak izi alınınca gerçek kimliği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Düzce’de, 2008 yılında işlediği bir cinayet sebebiyle aranan O.K. (37), Balıkesir’in Edremit ilçesinde polisin uyanıklığı sayesinde yakayı ele verdi.Durumundan şüphelenilerek durdurulan 81 plakalı bir araçta bulunan şahsın çelişkili ifadeler vermesi üzerine inceleme başlatıldı. Olay Yeri İnceleme Grup Amirliğine götürülerek parmak izi alınan O.K. kimlik tespiti sonrasında gözaltına alındı. F.S. adına düzenlenmiş kimlik taşıyan ve 11 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen O.K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.