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Polise kardeşinin kimliğini verdi, polis bakın nasıl tanıdı!

Kütahya'da birkaç araca çarpıp polisten kaçan şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı. Alkollü şahıs, polise kardeşinin kimlik numarasını verip ismini de farklı söyledi. Polis, alkollü adamın sosyal medya hesabına girip fotoğrafına baktı ve kolundaki dövme sayesinde yalanı ortaya çıkardı.

09 Temmuz 2019 Salı 15:07
Polise kardeşinin kimliğini verdi, polis bakın nasıl tanıdı!

Kütahya'da, kamyonet ve otomobile çarptığı aracından inip, polisten kaçan Ahmet K., kovalamaca sonucu yakalandı. Üzerinden kimlik çıkmayan Ahmet K., kardeşinin T.C. kimlik numarasını verip, Muhammet Ali K. olduğu yalanını söyledi. Sosyal medya hesabından fotoğrafına bakılan sürücünün kolundaki dövmesinden Ahmet K. olduğu anlaşıldı. Yapılan testte, Ahmet K.'nin, 4,25 promil alkollü olduğu belirlendi.

Afyonkarahisar'da oturan Ahmet K.(29), gece bir süre alkol aldıktan sonra 66 LH 864 plakalı otomobille dolaşmaya çıktı. Kütahya çevre yoluna gelen Ahmet K., otomobile ve emniyet şeridinde park halindeki kamyonete çarptı. Kaza sonrası otomobilden inen Ahmet K., koşarak, kaçmaya başladı.

İhbarla harekete geçen polis ekipleri, Ahmet K.'yi kısa süren kovalamaca sonucu yakaladı. Üzerinden kimlik çıkmayan Ahmet K., polise kardeşinin T.C. kimlik numarasını verip, Muhammet Ali K. olduğu yalanını söyledi.

Yakınlarıyla konuşturdu, sosyal medya hesabına baktı

Genel Bilgi Taraması'nda (GBT) çıkan fotoğraftaki kişinin, Ahmet K.'ye benzemediği görüldü. Ahmet K., çelişkili ifadeleri üzerine şüphelenen polisleri, ses tonunu değiştirerek, 'Muhammet Ali K.'yim' diye telefonla aradığı yakınlarıyla konuşturdu.

Polis, sosyal medyadan yaptığı inceleme sonucu Ahmet K.'yi bulup, fotoğrafından teşhis etti. Ahmet K., kolundaki dövmesinden tanındı.

Çeşitli suçlardan aranıyormuş

Yapılan testte, Ahmet K.'nin, 4,25 promil alkollü olduğu belirlendi. 'Alkol ve uyuşturucu maddenin tesirinde araç kullanmak' ve 'hırsızlık' suçlarından da arandığı tespit edilen Ahmet K., gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ahmet K., sorgulanmak üzere Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:07
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