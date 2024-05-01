Polise bağırıp üzerine yürümüştü! Destici'den TİP'li Erkan Baş tepkisi: Terör örgütlerinin iş birlikçisi...

Taksim Meydanı ve çevresi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi güvenlik önlemleri alınarak demir bariyerlerle kapatıldı.

1 Mayıs tedbirlerine rağmen bir grup marjinal sol ile kendilerine eşlik eden TİP'liler Saraçhane'deki Bozdoğan Kemeri'ne kurulan polis barikatını aşarak Taksim'e yürümeye çalıştı. Polis, Taksim'de provokasyon yapmak isteyen grubun geçişine izin vermedi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve Milletvekili Erkan Baş, kendilerine izin vermeyen polise tepki gösterdi.

Erkan Baş görev başındaki polislere bağırdı

Sözde, emekçilerin hakkını savunduklarını söyleyen TİP'li Erkan Baş, işçi gününde görevini yapmaya çalışan polislere el kaldırıp bağırdı. Baş'ın tahrikine gelmeyen polis memuru, "Sana bağıran kim?" yanıtını verirken o anların görüntüsü sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

"Şimdikilerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi oldu"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TİP'li Erkan Baş'ın görev başındaki polise sesini yükseltip üzerine yürümesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından Baş'ın polislerle tartıştığı anı paylaşan Destici, "1980 öncesi komünistler, 'yurtsever' ve 'halkçı' olduklarını söylerlerdi. Şimdikilerin çoğu terör örgütlerinin iş birlikçisi, savunucusu ve yoldaşı oldular. Vatan-millet, din-devlet, ezan-bayrak düşmanı haline geldiler. Ayrıca yurtsuz kaldıklarında, kendilerine kucak açan devletin polisine posta koymaya, hakaret etmeye, parmak ve hatta yumruk sallamaya yeltenecek kadar da hadsizleşebiliyorlar." dedi.

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