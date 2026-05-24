Polis zorla CHP Genel Merkezi'ne girdi, Mansur Yavaş ortaya çıktı: Buradan bir kez daha sesleniyorum...

Genel Merkezi önünde hareketli dakikalar yaşanırken bir süredir olanları sessizce seyreden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan açıklama geldi. Yavaş "Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Merkezi'ne polis zoruyla girilmesi sadece bir siyasi partiye değil, Türkiye’nin demokratik birikimine zarar vermekten başka bir işe yaramaz. Kurultay delegelerimizle seçilmiş olan irade ortadadır. Hal böyleyken bu tabloyu kimsenin kabul etmesi beklenemez. Unutulmamalıdır ki Cumhuriyet Halk Partisi’ne umudunu bağlamış milyonlarca insan vardır. Bu iradeyi yok sayan, her yaklaşım; toplumsal vicdanda derin yaralar açacaktır. Buradan bir kez daha sesleniyorum: O kurultay 45 gün içinde toplanmalıdır" dedi.