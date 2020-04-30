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Aktüel

Polis, Zeytinburnu'nda vatandaşlara maske hediye etti

Yeniakit Publisher
2020-04-30 13:19:01 -
Polis, Zeytinburnu'nda vatandaşlara maske hediye etti

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında ilçe genelinde yaptıkları denetim sırasında, maskesi olmayan vatandaşlara maske hediye etti.

Polis ekipleri, ilçede oluşturulan uygulama noktaları ile meydan ve caddelerde denetimlerini sürdürüyor.

15 Temmuz Meydanı, 58. Bulvar ve Kazlıçeşme sahilde yapılan denetimler sırasında, maskesi bulunmayan 5 bin 500 vatandaşa maske hediye edildi.

Ayrıca, ekipler, Kovid-19'la mücadele kurallarını hatırlatarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.


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