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Teknoloji Yapay zekanın tavsiyesine uyguladı, 25 dönümlük tarlası kurudu!
Teknoloji

Yapay zekanın tavsiyesine uyguladı, 25 dönümlük tarlası kurudu!

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Yapay zekanın tavsiyesine uyguladı, 25 dönümlük tarlası kurudu!

Çin'de 67 yaşındaki bir çiftçi, yapay zekanın önerdiği tarım ilacını doğrulamadan kullanınca 25 dönümlük susam tarlasındaki tüm filizlerin kuruduğunu söyledi.

Çin'de 67 yaşındaki bir çiftçi, yapay zekanın önerdiği tarım ilacını doğrulamadan kullanınca 25 dönümlük susam tarlasındaki tüm filizlerin kuruduğunu söyledi.

Çin’de 67 yaşındaki bir çiftçi, yapay zeka uygulamasının verdiği tarım ilacı tavsiyesini başka kaynaklardan doğrulamadan uygulayınca 25 dönümlük susam tarlasındaki mahsulünün kuruduğunu açıkladı.

Çin’in Anhui eyaletine bağlı Chuzhou kentinde yaşayan çiftçinin yaklaşık bir yıldır gübrelemeden ekim takviminin planlanmasına kadar birçok konuda yapay zekâ yazılımından yararlandığı belirtildi.

Çiftçi, susam tarlasındaki yabani otlar ve zararlılarla mücadele etmek için en uygun yöntemi öğrenmek amacıyla yapay zekaya danıştı. Uygulamanın sunduğu reçeteyi bir ziraat uzmanına veya başka kaynaklara doğrulatmadan uygulayan çiftçinin tarlasındaki tüm filizlerin kuruduğu bildirildi.

 

Ziraat uzmanları, mahsulün zarar görmesinin “flufenaset” adlı yabani ot ilacıyla bağlantılı olduğunu belirtti. Uzmanlar, söz konusu etken maddenin uygun ve hedefli şekilde kullanılmaması durumunda susam tarlalarına zarar verebileceğine dikkat çekti.

Yapay zeka tarafından sunulan bilgilerin başka kaynaklardan doğrulanmadan uygulanmasının daha önce sağlık alanında da ciddi sonuçlara yol açtığı belirtildi.

Geçtiğimiz yıl bir kullanıcı, sofra tuzunu bırakmak istemesinin ardından yapay zekanın yönlendirmesiyle yiyeceklerine sodyum bromür eklemeye başladı.

Yaklaşık üç ay boyunca bu kimyasalı tüketen kişinin brom zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve psikoz tedavisi gördüğü bildirildi.

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