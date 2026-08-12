Bunalıp kaskı çıkarınca kendisini ele verdi! Milyonluk hırsızlık planını sıcak hava bozdu

Evin boş olduğunu anlayan şüpheliler, motosikletlerinin yanına giderek levye aldı. Yeniden eve gelen 2 şüpheli, kapıyı levye ile açmaya çalıştı. Dakikalarca uğraşmalarına rağmen kapıyı açamayan şüpheliler, bu kez motosikletlerine giderek keser aldı. 26 dakika boyunca kapıyı levye ve keserle zorlayan şüphelilerden M.U.K., Adana sıcağına dayanamadı. M.U.K., kamera önünde kaskını ve kıyafetini çıkartıp serinlemeye çalıştı. Bu anlar da anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Uzun uğraşların ardından kapıyı açmayı başaran şüpheliler, eve girerek yatak odasında bulunan çelik kasaya yöneldi. Çelik kasayı da açan şüpheliler, içerisinde bulunan 600 bin TL ile 100 adet çeyrek altını alarak olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra evine gelen İ.Ü., kapının zorlanarak açıldığını ve evden hırsızlık yapıldığını fark etti. İ.Ü.'nün ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.