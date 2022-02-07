Polis yaptığı şovu seyretti! Kendini savunan Gökhan Göz böyle kıvırdı

Yaşadığı gayrimeşru ilişkilerle gündeme gelen Gökhan Göz'ün bir ihbar üzerine gelen polis ekipleriyle olan videosu sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Gittiği mekanda silah çektiği gerekçesiyle polis baskını yapılan Göz, elindeki silahı sallayarak polis ekiplerini kamera kaydına aldırdı.

Tepki çeken görüntülerde yer alan polis ekipleri Gökhan Göz'ün şovunu seyretmekle yetindi.

Yaptığı açıklamada kıvırdı!

Tepki çeken görüntülerin ardından açıklama yapan Göz kendini şu sözlerle savundu:

"Dün yanlış anlaşılan duruma açıklamamdır; Ben ve yardımcılarım gitmiş olduğumuz bir mekanda eğlenirken emniyet güçleri tarafından kibar bir şekilde dışarı davet edildim. Ne olduğunu anlamadığımı sorduğumda bir kişi yada kişilere silah çektiğim yönünde ihbar aldıklarını söylediler ve gerekli ruhsatları kontrol ettikten sonra kamera kayıtlarından da her hangi bir kişiye bir şey çekmediğimi ve aksine sahnedeki sanatçı arkadaşımızla sahnede şarkı söyleyerek ve oradaki olan misafirleri de kötü sesimle zamanlarını ayırıp dinledikleri için özür dileyerek eğlencemize devam ettiğimizi gördüler."

"Emniyet ve tüm devlet görevlilerimize saygımız sonsuzdur." sözleriyle olaydan kıvıran Gökhan Göz, açıklamasını şu cümlelerle tamamladı:

"Basında çıkan haberlere itibar etmeyiniz. Her zamanki gibi prim yapabilmek için gerçek dışı paylaşımlarla şahsımı itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Görevde olan ve işini her zaman laikiyle yapan herkese saygımız sonsuzdur. Bu yansıtılan gerçek dışı duruma sebebiyet verdiğim için tüm emniyet güçlerinden özür dilerim. Söz konusu şu ki bizim yasa dışı bir şeylerle işimiz olmaz, olamaz. Şahsıma ve yardımcılarıma gerekli tutanaklar tutularak yasal işlem yapılmıştır. Vatanıma, devletime ve aileme olan düşkünlüğümü herkes bilir. Sevgilerimle."