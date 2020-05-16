  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Savaş Manço kimdir? Barış Manço'nun abisi Savaş Manço neden öldü?

Turizm sektörü açılıyor mu? 2020 turizm açılış tarihi belli oldu

YKS'ye kaç gün kaldı? YKS nasıl yapılacak?

Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü?

20 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
için kalan
Korona Virüs

Polis ve zabıta ekiplerine aksiyonu yaşattı: Bahçelievler'de 2 berber mühürlendi!

İstanbul Bahçelievler'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 2 berber mühürlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 20:18:00 -
Polis ve zabıta ekiplerine aksiyonu yaşattı: Bahçelievler'de 2 berber mühürlendi!

Bahçelievler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 50 gün kapalı kaldıktan sonra 11 Mayıs'ta yeniden hizmete açılan berber ve kuaförlerde denetimlerini sıklaştırdı.

Ahmet Yesevi Caddesi'nde faaliyet gösteren erkek berberinde incelemelerde bulunan zabıta ekipleri, "hijyen açısından oldukça kötü durumda olduğu, çalışanları maske kullanmadığı, randevu sistemi ile çalışılmadığı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı" gerekçesiyle iş yerine 392 lira idari para cezası kesti.

Kovalamaca yaşandı

Zabıta ekipleri denetim sırasında berberde çalışan Pakistan uyruklu Alican Muhammed ile karşılaştı. Üzerinden pasaport ve kimlik çıkmayan Alican Muhammed, polisleri de karşısında görünce korkarak kaçmaya başladı. Kısa kovalamacanın ardından polisler ve zabıta tarafında yakalanan Alican Muhammed, hakkında yasal işlem başlatılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sosyal medya üzerinden bir vatandaşın ihbarı üzerine Şirinevler Mahallesi'nde faaliyet gösteren erkek berberine giden zabıta ekipleri, ruhsatı bulunmayan ve İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen genel kurallara riayet etmeyen iş yerine 392 TL idari para cezası kesti.

Mühürlenen her iki berber hakkında İl Hıfzıssıhha Kuruluna sunulmak üzere tutanak hazırlandı.

Kremlin'i sarsan gelişme! Koronavirüs testi pozitif çıktı
Kremlin'i sarsan gelişme! Koronavirüs testi pozitif çıktı

Dünya

Kremlin'i sarsan gelişme! Koronavirüs testi pozitif çıktı

Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazasını açınca şoke oldu!
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazasını açınca şoke oldu!

Dünya

Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazasını açınca şoke oldu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sınavların nasıl yapılacağını açıkladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sınavların nasıl yapılacağını açıkladı!

Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sınavların nasıl yapılacağını açıkladı!

4 günlük sokağa çıkma yasağında marketler ve bakkallar açık mı?
4 günlük sokağa çıkma yasağında marketler ve bakkallar açık mı?

Aktüel

4 günlük sokağa çıkma yasağında marketler ve bakkallar açık mı?

Dünyanın başındaki yeni bela! Kawasaki hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?
Dünyanın başındaki yeni bela! Kawasaki hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?

Sağlık

Dünyanın başındaki yeni bela! Kawasaki hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir?

Şoke eden olay: Maskeyle koşan adamın akciğeri patladı! Kalbi ise...
Şoke eden olay: Maskeyle koşan adamın akciğeri patladı! Kalbi ise...

Dünya

Şoke eden olay: Maskeyle koşan adamın akciğeri patladı! Kalbi ise...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı