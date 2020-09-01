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Gündem Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında
Gündem

Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında

Şırnak'ta polis ile bekçi arasında çıkan tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Güvenlik kamerası ile kaydedilen olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 13:45:00 -

Polis ve bekçi arasında çıkan tartışma bir anda yumruklu kavgaya döndü. 

Nedeni henüz bilinmeyen olay Şırnak'ta meydana geldi.

Güvenik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, silahını bırakan polis ile bekçi birbirine girdi.

Nöbet sırası ya da maske takma yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada polis ile bekçi yumruklaşıyor.

Olayı fark eden başka bir bekçinin arkadaşlarını çağırması sonrası kavga sona erdi.

Güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alınan kavgadaki polis ve bekçi hakkında inceleme başlatıldı.

Güvenlik kamerası anbean kayıt altına aldı

 

Güvenlik kamerasının anbean kayıt altına alığı olayda, sinirlenen polisin silahını yere atarak tekme tokat bekçiye vurmaya başladığı görülüyor.

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