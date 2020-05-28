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Aktüel

Polis vatandaşları maske ve sosyal mesafe kuralı konusunda uyardı

Erzurum’da polis ekipleri kent genelinde korona virüs tedbirlerine yönelik denetim ve uygulamalarını sürdürürken, vatandaşları da maske ve sosyal mesafe kuralı konusunda uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 23:26:01 -
Polis vatandaşları maske ve sosyal mesafe kuralı konusunda uyardı

Erzurum’da polis ekipleri kent genelinde korona virüs tedbirlerine yönelik denetim ve uygulamalarını sürdürürken, vatandaşları da maske ve sosyal mesafe kuralı konusunda uyardı.



Şehrin tüm giriş ve çıkış noktalarında sağlık ekipleriyle birlikte uygulama yapan Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri ekipleri kent merkezinde, banka önlerinde, kuaförlerde maske takmayan vatandaşları uyardı. Semt pazarlarında ve banka önlerinde yaşanan yoğunluk karşısında vatandaşların sosyal mesafe kurallarına riayet etmesini isteyen polis ekiplerinin çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

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