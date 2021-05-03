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Gündem Polis, "Vatandaşım evdeyse sen de evde olacaksın" deyip İranlı adama ceza kesti
Gündem

Polis, "Vatandaşım evdeyse sen de evde olacaksın" deyip İranlı adama ceza kesti

Taksim’de ikamet kartı almış bir İranlı, kısıtlamada sokağa çıkınca ceza kesildi. Cezaya itiraz eden İranlı’ya polis, “Benim vatandaşım evde oturuyorsa, ikamet kartı aldıysan sen de evinde oturacaksın” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 16:34:00 -

Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmada dördüncü güne girilmişken, emniyet güçlerinin bu bağlamdaki çalışmaları sürüyor. İstanbul’un en popüler yerlerinden biri olan Taksim ve İstiklal Caddesi’nde de denetimler hızla devam ediyor. İstiklal Caddesi’nin girişinde bulunan noktada hazır bekleyen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri, caddeye girmek isteyenlerin pasaport ve çalışma belgelerini tek tek kontrol etti. Muafiyet belgesi ya da pasaportu olmayanlara ise idari işlem uygulandı.

Polis, caddeye girmek isteyen bir kişinin İranlı olduğunu ancak bir süredir ikamet kartı ile burada ikamet ettiğini görünce kendisine ceza yazılacağını söyledi. İranlı turist cezaya itiraz edince polis, “İkamet kartı var sende. Benim vatandaşım evde oturuyor, ikamet kartı aldıysan sen de oturacaksın. Bu ülkede ikamet ediyorsun. Sokağa çıkma kısıtlamasında bizim vatandaşlarımız evlerinde nasıl oturuyorsa sen de oturacaksın” şeklinde karşılık verdi.

İkamet kartı olduğu için ceza yazılan İranlı ise, “İranlıyım, kitap almaya gidiyordum. Benim izin belgem yok. İzin belgesi gerektiğini de bilmiyordum. Ne kadar ceza yazıldığını da bilmiyorum” dedi.

Öte yandan, meydandaki denetimler de tüm hızıyla devam etti. Denetimlere Atlı Polisler de katıldı. İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’nda Atlı Polisleri görenler cep telefonlarına sarılarak bol bol fotoğraf çektirdi.

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