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Aktüel

Polis uzun süredir aranan silah kaçakçısını yakaladı

Denizli’de izinsiz olarak silah üreten ve ülkeye yasa dışı yollarla silah ve mermi sokma suçlardan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs polisin kurduğu özel ekiple yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 15:15:28 -
Polis uzun süredir aranan silah kaçakçısını yakaladı

Denizli’de izinsiz olarak silah üreten ve ülkeye yasa dışı yollarla silah ve mermi sokma suçlardan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs polisin kurduğu özel ekiple yakalandı.


Denizli’de izinsiz olarak silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme suçlarından aranması olan şahsı yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu. Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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