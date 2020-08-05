  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Polis tepesine bindi! Zabıta memurunun saksıda yetiştirdiği bitki pes dedirtti

Afyonkarahisar'da polis tarafından yapılan baskında, zabıta memuru ve arkadaşının saksıda yetiştirdiği 39 adet kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 15:55:00 -
Polis tepesine bindi! Zabıta memurunun saksıda yetiştirdiği bitki pes dedirtti

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yer alan bir evde esrar yetiştirildiği bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceden belirlenen adrese baskın düzenledi.

Operasyonda evde yapılan aramalarda 17 saksı içerisinde yetiştirilen 39 kenevir bitkisi, 2 kavanoz içerisinde 69 gram esrar, 4 kağıda sarılı ve kullanıma hazır 13 gram esrar, kavanoz içerisinde 8 gram kenevir tohumu ve kuru sıkıdan bozma tabanca ve şarjör ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan zabıta memuru F.D. ile U.D.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı