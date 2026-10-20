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Yerel Polis sokakta yargıladı: ‘Duruşmaya geç kaldım’ diyerek ters yönde giden avukata 13 bin lira ceza
Yerel

Polis sokakta yargıladı: ‘Duruşmaya geç kaldım’ diyerek ters yönde giden avukata 13 bin lira ceza

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Polis sokakta yargıladı: ‘Duruşmaya geç kaldım’ diyerek ters yönde giden avukata 13 bin lira ceza

Eskişehir'deki Yargı Sokak’ta polisin "ters yöndesiniz" ikazına rağmen "Duruşmaya geç kaldım" diyerek yoluna devam eden ve avukat olduğunu belirten kadın sürücüye 13 bin lira idari para cezası uygulandı.

Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Yargı Sokak üzerinde polis ekipleri, otomobiliyle ters yönde seyreden sürücüyü fark ederek durdurdu. Ekiplerin ters yönden geldiğini belirterek geri dönmesi yönündeki ısrarlı ikazlarına aldırış etmeyen kadın, avukat olduğunu ve adliyedeki duruşmasına geç kaldığını öne sürerek yoluna devam etmek istedi. Polisin uyarılarına rağmen geri dönmeyi kabul etmeyen kadın sürücüye, ters yön ihlali ve ilgili trafik maddelerinden 13 bin TL idari para cezası kesildi.

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