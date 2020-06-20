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Aktüel

Polis, sanayi esnafını asayiş konularında uyardı

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, sanayi esnaflarına maske ve broşür dağıtarak asayiş konularında uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 16:29:41 -
Polis, sanayi esnafını asayiş konularında uyardı

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, sanayi esnaflarına maske ve broşür dağıtarak asayiş konularında uyardı.


Sanayi esnaflarını ziyaret eden Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, esnaflara maske ile broşür dağıtarak, sosyal mesafenin korunması, izolasyon, maske takılması ve hijyenlerini sağlamaları konusunda bilgilendirdi.


Sanayi esnaflarıyla asayiş konularında bir süre sohbet eden polisler, hırsızlık olayları ve telefonla dolandırıcılığı konusunda da dikkatli olmalarını söyledi.

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