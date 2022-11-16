Polis promosyon yattı mı? Polis promosyon ne zaman yatacak? Memurlar net polis promosyon - VakıfBank polis maaş promosyonu

Polis banka promosyonu ödemeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapan polislerin promosyon ödemeleri için Vakıfbank ile anlaşma imzalandı. Tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin lira olarak belirlenen polis promosyon ödemeleri için Kasım ayı işaret edildi. İşte, 2022 EGM polis maaş promosyonu ödeme tarihleri detayları...

Polis promosyonu ödemeleri, her personele 27 bin TL olarak belirlendi. Protokolün yürürlülük tarihi olarak Kasım ayı işaret edildi.

VakıfBank polis maaş promosyonu için bekleyiş sürüyor. Polis memurlarının maaş promosyonu ödemelerinde son aşamaya gelinirken, Emniyet Genel Müdürlüğü ile VakıfBank arasında imzalanan protokol gereği ödemelerin yakın zamanda hesaplara yatması bekleniyor.

POLİS PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir. Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır."

POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR OLDU?

Polis promosyonu ne kadar?

Emniyet Genel Müdürlüğü ile VakıfBank arasındaki protokol revize edilirken, yapılan görüşmelerin ardından protokol süresi 3 yıl olarak belirlendi. Protokol gereği promosyon ödemeleri tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27 bin Türk lirası olarak yapılacak.

EGM "Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir.

Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır. Vakıfbank Yönetim Kuruluna, Vakıfbank Genel Müdürüne ve protokol görüşmelerini gerçekleştiren heyetlere, Türk Polis Teşkilatı adına çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.