  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Polis, oto hırsızını suç üstü yakaladı

Elazığ’da polis, bir otomobili düz kontak yaparak çalmaya çalışan ve daha önce 13 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheliyi suç üstü yakaladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 16:49:57 -
Polis, oto hırsızını suç üstü yakaladı

Elazığ’da polis, bir otomobili düz kontak yaparak çalmaya çalışan ve daha önce 13 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheliyi suç üstü yakaladı.


Edinilen bilgiye, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, kent genelinde önleyici devriye çalışmaları yaptığı sırada bir otomobilde şüpheli şahsı fark etti. Polis, şahsın düz kontak yaptığını fark edince şüpheli C.B.K’yi suç üstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin 4’ü hırsızlık olmak üzere toplam 13 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin suçta kullandığı malzemeler de ele geçirildi.


Emniyette ifadesi alınan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı