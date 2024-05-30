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Gündem Polis operasyonla ele geçirdi! Seçimin yenileneceği ilçede şok eden görüntü
Gündem

Polis operasyonla ele geçirdi! Seçimin yenileneceği ilçede şok eden görüntü

Yeniakit Publisher
2024-05-30 12:39:00 -

Pazar günü yerel seçimlerin yenileneceği Şanlıurfa’dan şoke eden görüntüler geldi. Hilvan ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pazar günü yerel seçimlerin yenileneceği Hilvan ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda koçbaşı ile kapıyı kırıp eve giren jandarma ekipleri, M.S. isimli şahıs gözaltına aldı. Ev ve eklentilerinde detektör köpek yardımıyla yapılan aramada, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet dron, 2 adet balistik çelik yelek, 2 adet çelik plaka, 41 adet 12 kalibre, 9 adet 36 kalibre ve 29 adet 28 kalibre fişek, 11 adet 7.65 mm çapında fişek, 1 adet av tüfeği şarjörü, 6 adet tabanca şarjörü, 1 adet dürbün,1 adet mesafe ölçme cihazı, 1 adet gece görüş dürbünü,1 adet keskin nişancı dürbünü, 1 adet görüntü kayıt cihazı,1 adet av tüfeği dipçiği, 1 adet av tüfeği kabzası, 1 adet av tüfeği fişek yuvası, 1 adet çatal ayak, 1 adet kabza, 3 adet tabanca üst kapağı,1 adet parçalanmış seri numarasız tabanca ve parçaları ile 2 adet 4 GB hafıza kartı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs jandarma karakoluna götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

DEM Partinin 31 Mart yerel seçimlerinde kazandığı Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde yaşanan oy yakma olayının ardından İlçe Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerin tekrarlanmasına karar vermişti. Kurul, seçimin 2 Haziran 2024 yani bu Pazar yapılmasını karara bağlamıştı.

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