0553 313 94 23

Polis okulunda mezuniyet sevinci

Adana’da Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezinden mezun olan 683 polis adayı törenle diplomalarını aldı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:10
Polis okulunda mezuniyet sevinci

Adana’da Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezinden mezun olan 683 polis adayı törenle diplomalarını aldı.


Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) 23. dönem eğitim programını tamamlayan polis adayları için mezuniyet tören düzenlendi.


Törende konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Türkiye’nin stratejik bir bölgede yer aldığını belirterek, "Bu nedenle güvenlik önlemleri en üst seviyede alınması gerekir. Ülke içinde ve sınır dışında terör, düzensiz göç, kaçakçılık ve uyuşturucu gibi her türlü suç ve suçluyla yoğun mücadele ediliyor. Bu amansız mücadelenin başarıya ulaşmasının en önemli şartı hem teknolojik hem de beşeri kabiliyeti yüksek bir emniyet teşkilatıdır" dedi.


Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkez Müdürü Naim Cengiz de Türkiye’nin 15 Temmuz’da aklını ve vicdanını bir gruba kiralamış kişilerce ülke tarihinde daha önce görülmemiş hain bir kalkışmayla karşı karşıya kaldığını anımsatarak "Darbecilere karşı emniyet teşkilatı elinden gelen tüm çabayı gösterdi. Teşkilatımız, bu yolda gazi ve şehitler vermiş, milletimizle omuz omuza hakkın ve halkın yanında yer almış, ezanımıza vatanımıza, bayrağımıza uzanacak elleri kırmış, hiçbir kutsalımıza kimsenin el sürmemesi için mücadele vererek hainlerin karşısında onurlu bir duruş sergilemiştir. Sizlerin aklı hür, vicdanı milletin hizmetinde olan polisler olacağınıza inancım tamdır" diye konuştu.


Konuşmaların ardından yemin eden 683 polis adayı diplomalarını alıp mezun oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:10
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mezitli Belediyesi, yardımseverle ihtiyaç sahibi arasında köprü oluyor
    1. Mezitli Belediyesi, yardımseverle..
    2. Aymutlu: "Yeni şubemizi havalimanında..
    3. Veysel Eroğlu'nun Irak temasları
    4. Yunusemre Belediyespor Başkanı Alkan..
    5. BB Erzurumspor 15 futbolcu ile..
    6. Polis baskınında bazada uyuşturucu ele..
    7. İstanbullular, yelken yarışlarıyla..
    8. Başkan Yavaş’tan memurlara bayram..
    9. DEAŞ üyesi tutuklandı
    10. Gri listedeki terörist etkisiz hale..
    11. Victor Ruiz sağlık kontrolünden geçti
    12. Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs..
    13. Zehir tacirlerine bir haftada 3..
    14. Konya Şeker’den üreticiye bayram avansı
    15. İYİ Parti'de deprem! Vekil makam..
    16. Yunusemre’deki kablo hırsızlığı..
    17. Tokat’ta, 250 çiftçiye 20’şer adet kaz..
    18. TSO ve BAKKA Elpek Bezi projesi için..
    19. İcralık olan yaşlı kadın oğlu..
    20. Vizyonsuz Kırıkkanat uçan arabanın..
    21. Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
    22. TSO genel sekreterleri deneyim..
    23. 112 ekibi, yaralı sürücüye evin..
    24. Çanakkale’de 17 Afgan mülteci yakalandı
    25. Küçükçekmece kurban pazarının tek..
    26. Kaçakçılık ekipleri 870 kilo sahte..
    27. Vali Ekinci;"Hem hizmet hem istihdam..
    28. Ardahan'da yoğun sis
    29. İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik..
    30. Bilecik POMEM 23. dönem mezunlarını..
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"